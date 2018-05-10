إدراج 9 كيانات وأفراد إيرانيين على قائمة الإمارات لداعمي الإرهاب

إدراج 9 كيانات وأفراد اليوم الخميس على قائمة الإمارات لداعمي الإرهاب.

ويأتي القرار ضمن حرص الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المراتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.