أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجار قوي في وسط مدينة شيكاغو الأميركية.

وأشارت المصادر إلى وقوع انفجار واحد أو أكثر قرب ملعب "سولدجير فيلد" في قلب شيكاغو.

فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصاعد دخان قرب الملعب.