قصف عنيف تشنه ميليشيا الحوثي من مواقعها في مفرق الطوير على مواقع الجيش الوطني جنوب اليمن

قصف عنيف تشنه ميليشيا الحوثي من مواقعها في مفرق الطوير على مواقع الجيش الوطني بقرية قهبان في عزلة اليمن بمديرية مقبنة غرب محافظ تعز جنوب اليمن.
GMT 17:48 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرماكرون يرفض تزويد إيران ميليشيا الحوثي بتقنيات صواريخ باليستية
GMT 21:28 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبررئيسة وزراء بريطانيا تجري اتصالًا هاتفيًا مع العاهل السعودي و تعبر له عن إدانة المملكة المتحدة لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي
GMT 19:57 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الأميركي دونالد ترامب يدين خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا تجاه الرياض
GMT 02:14 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرالخارجية الأميركية تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا باتجاه السعودية
GMT 21:30 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبررابطة العالم الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه الرياض
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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