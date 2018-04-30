قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار، إعادة إدراج 1529 من قيادات جماعة "الإخوان" على قوائم الإرهاب لمدة 5 أعوام، وعلى رأسهم اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، ونجله عبدالله، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وخيرت الشاطر وأبنائه، وحسن مالك وأبنائه، وشقيقيه، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومحمد بديع ونجله بلال، وعلي وعلياء أبناء مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة "الإخوان".

ويأتي قرار المحكمة الذي نشرته جريدة "الوقائع المصرية" الإثنين، قبل أن تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم من المدرجين السالف الإشارة إليهم، والمحدد له جلسة 4 يوليو المقبل، وسبق لنيابة النقض أن أوصت بإلغاء قرار إدراج 1538 إخوانيًا على قوائم الإرهاب، لكن النيابة العامة قدمت طلبًا جديدًا بوقائع جديدة لإعادة إدراجهم لمدة 5 أعوام، بعد أن كان القرار السابق بالإدراج لمدة 3 أعوام فقط.