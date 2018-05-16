السيسي يعلّق على نقل السفارة الأميركية إلى القدس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الوضع في المنطقة صعب جدًا، ومصر مع الحل السياسي لأزمات المنطقة، وأضاف السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أن مصر مع وحدة أراضي دول سوريا والعراق وليبيا واليمن، مؤكدًا أن «مصر مع الجيوش الوطنية، وليست الميليشيات المسلحة، وأن إرادة الشعوب هي التي تحسم كل المشاكل».

وأكّد أن «القضية الفلسطينية خط ثابت لمصر، ونحن معها قلبًا وقالبًا»، مشيرًا إلى أن «نقل السفارة الأمريكية للقدس له تداعيات على القضية الفلسطينية، والشعب العربي، وتابع أن «مصر تفتح معبر رفح لتخفيف الأعباء على الشعب الفلسطيني، ونحن دائمًا نفعل ما يخفف عن شعب فلسطين، ونحن على اتصال بالشعب الفلسطيني، والحكومة الإسرائيلية لكي يتوقف نزيف الدم»، مضيفًا أن «مصر تقوم بفتح معبر رفح للمساهمة في رفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين، وأن الإسرائيليين أن يفهموا أن غضب الشعب الفلسطيني لنقل السفارة الأمريكية مشروع».

وأكد أن «النووي الحقيقي هو الشعب وإرادته، إحنا محتاجين نشتغل ونكبر كويس ونكون أقوى من النووي».