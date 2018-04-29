وزير الخارجية الجزائري يلتقي نظيره الكونجولي

التقى وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل اليوم, نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكونجو الديمقراطية ليونار شي أوكيتوندو الذي يزور الجزائر حاليًا .

وجرى خلال اللقاء، بحث قضايا التعاون بين البلدين والمسائل الأمنية في القارة الإفريقية .