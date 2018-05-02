الأردن يدين التفجيرات الإرهابية في ليبيا ونيجيريا وأفغانستان

أدانت مملكة الأردن الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية .
كما ندد الأردن بالتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا ، مسجدًا وسوقا في مدينة موبي شمالي شرق نيجيريا أمس، وكذلك بسلسلة الاعتداءات الإرهابية، التي شهدتها العاصمة الأفغانية كابل وولاية خوست قرب الحدود الباكستانية، الاثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل العشرات بينهم صحفيون .
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية الدكتور محمد المومني، في تصريح صحفي اليوم، إن بلاده تدين بأشد العبارات هذه الهجمات الإرهابية التي يحاول الإرهابيون من خلالها زعزعة استقرار المجتمعات الإنسانية وترويع الأبرياء الآمنين وتهديد السلم والاستقرار العالميين .
وجدد المومني موقف بلاده الداعي إلى توحيد جهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية تضع حدًا لخطره المتزايد وجرائمه المروعة .
وعبر المومني عن خالص عزاء الحكومة الأردنية لحكومات ليبيا ونيجيريا وأفغانستان بضحايا الاعتداءات الإرهابية ، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل .
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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