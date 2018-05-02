الأردن يدين التفجيرات الإرهابية في ليبيا ونيجيريا وأفغانستان

أدانت مملكة الأردن الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية .

كما ندد الأردن بالتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا ، مسجدًا وسوقا في مدينة موبي شمالي شرق نيجيريا أمس، وكذلك بسلسلة الاعتداءات الإرهابية، التي شهدتها العاصمة الأفغانية كابل وولاية خوست قرب الحدود الباكستانية، الاثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل العشرات بينهم صحفيون .

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية الدكتور محمد المومني، في تصريح صحفي اليوم، إن بلاده تدين بأشد العبارات هذه الهجمات الإرهابية التي يحاول الإرهابيون من خلالها زعزعة استقرار المجتمعات الإنسانية وترويع الأبرياء الآمنين وتهديد السلم والاستقرار العالميين .

وجدد المومني موقف بلاده الداعي إلى توحيد جهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية تضع حدًا لخطره المتزايد وجرائمه المروعة .

وعبر المومني عن خالص عزاء الحكومة الأردنية لحكومات ليبيا ونيجيريا وأفغانستان بضحايا الاعتداءات الإرهابية ، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل .