فنزويلا تطرد القائم بالأعمال الأميركي

أعلنت سلطات ​فنزويلا​ عنن طردها القائم بالأعمال الأميركي في البلاد.

وكان حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى "استعادة الديمقراطية" في فنزويلا وإجراء "انتخابات حرة ونزيهة".

ودعا ترامب في بيان له " نظام مادورو إلى إعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين فورا ودون شروط وإنهاء الاضطهاد والحرمان الاقتصادي للشعب الفنزويلي".

وقد وقع ترامب مرسوما يحظر على المواطنين والشركات الأميركية أي تعاملات متعلقة بالديون الحكومية الفنزويلية.

ويأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عدم اعترافها بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، التي جرت يوم 20 أيار وسط مقاطعة معظم قوى المعارضة لها، والتي فاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو بحصوله على أكثر من 60 بالمئة من أصوات الناخبين.