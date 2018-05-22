فنزويلا تطرد القائم بالأعمال الأميركي

أعلنت سلطات فنزويلا عنن طردها القائم بالأعمال الأميركي في البلاد.
وكان حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى "استعادة الديمقراطية" في فنزويلا وإجراء "انتخابات حرة ونزيهة".
ودعا ترامب في بيان له " نظام مادورو إلى إعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين فورا ودون شروط وإنهاء الاضطهاد والحرمان الاقتصادي للشعب الفنزويلي".
وقد وقع ترامب مرسوما يحظر على المواطنين والشركات الأميركية أي تعاملات متعلقة بالديون الحكومية الفنزويلية.
ويأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عدم اعترافها بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، التي جرت يوم 20 أيار وسط مقاطعة معظم قوى المعارضة لها، والتي فاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو بحصوله على أكثر من 60 بالمئة من أصوات الناخبين.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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