القيادة المركزية الأمريكية تعلن قتل القيادي بـ تنظيم_القاعدة مقداد الصنعاني مسؤول العمليات الإرهابية الخارجية في غارة جوية أمريكية بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2017 في محافظة البيضاء وسط اليمن.
GMT 17:55 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرالقيادة المركزية الأمريكية : الغارات الجوية في اليمن أسفرت عن مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة.
خرجت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد لتناول العشاء مع صديقتها عارضة الأزياء الدنماركية هيلينا كريستنسن، ليلة الأحد. بعد أن عادت أخيرا إلى مدينة نيويورك للاحتفال بعيد ميلاد حبيبها المغني زين مالك البالغ من العمر 25 عاما، وظهرت جيجي حديد البالغة من العمر 22 عاما بإطلالة بيضاء أنيقة ومميزة مناسبة للموسم البارد، حيث ارتدت بلوفر واسع باللون الأبيض ذو أكمام من الفرو، بالإضافة إلى سروال من نفس اللون يتميز بفتحة جانبية بكلا الساقين. وأكملت جيجي إطلالتها بزوج من الأحذية من جلد الثعبان ذات كعب، وحقيبة مربعة باللون الابيض، ووضعت القليل من المكياج ما أبرز ملامحها على نحو طبيعي. ولاقت جيجي حديد اهتماما كبيرا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر جيجي في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير يظهر فيه حبيبها زين مالك وهو يقوم بالرقص ويؤدي
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