القيادة المركزية الأمريكية تعلن ‏قتل القيادي بـ تنظيم_القاعدة مقداد الصنعاني مسؤول العمليات الإرهابية الخارجية في غارة جوية أمريكية بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2017 في محافظة ‎البيضاء وسط اليمن.