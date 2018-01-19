اندلع منذ قليل حريق بمول "هايبر وان" في مدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر، وتمكن رجال الأمن الصناعي في المول من السيطرة على الحريق الذي اندلع في المطبخ.

كشفت المعاينة الأولية التي أجراها العقيد عمرو حافظ، مأمور قسم الشيخ زايد، أن الحريق اندلع بالمدخنة بسبب الزيوت والشحوم، وعدم نظافتها بشكل مستمر.

لم يسفر الحريق عن إصابات أو تلفيات، وتم التأكيد من إخماد الحريق بشكل كامل، وتم تحرير محضر بالواقعة.