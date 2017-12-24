ماكرون يؤكد أن فرنسا تقف إلى جانب السعودية ضد أي تهديد لأمنها
آخر تحديث GMT05:18:47
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

ماكرون يؤكد أن فرنسا تقف إلى جانب السعودية ضد أي تهديد لأمنها

العرب اليوم -

العرب اليوم - ماكرون يؤكد أن فرنسا تقف إلى جانب السعودية ضد أي تهديد لأمنها

الرئيس الفرنسي ماكرون
الرياض ـ العرب اليوم

أكد الرئيس الفرنسي ماكرون أن فرنسا تقف إلى جانب السعودية وتتضامن معها ضد أي تهديد لأمنها

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ماكرون يؤكد أن فرنسا تقف إلى جانب السعودية ضد أي تهديد لأمنها ماكرون يؤكد أن فرنسا تقف إلى جانب السعودية ضد أي تهديد لأمنها



أخبار ذات صلة

GMT 17:52 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

ماكرون يشكر السعودية على جهود مكافحة الإرهاب
العرب اليوم - ماكرون يشكر السعودية على جهود مكافحة الإرهاب

GMT 17:48 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

ماكرون يرفض تزويد إيران ميليشيا الحوثي بتقنيات صواريخ باليستية
العرب اليوم - ماكرون يرفض تزويد إيران ميليشيا الحوثي بتقنيات صواريخ باليستية

GMT 20:28 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

البيت الأبيض يعلن أن ترامب وماكرون يتفقان على أن جنيف هي المسار الشرعي الوحيد
العرب اليوم - البيت الأبيض يعلن أن ترامب وماكرون يتفقان على أن جنيف هي المسار الشرعي الوحيد

GMT 18:06 2017 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

الإليزيه يعلن أن ماكرون دعا الحريري لزيارة فرنسا
العرب اليوم - الإليزيه يعلن أن ماكرون دعا الحريري لزيارة فرنسا

GMT 14:50 2017 الثلاثاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

عبد الفتاح السيسي يوجه الدعوة إلى نظيره الفرنسي لزيارة مصر
العرب اليوم - عبد الفتاح السيسي يوجه الدعوة إلى نظيره الفرنسي لزيارة مصر

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ماكرون يؤكد أن فرنسا تقف إلى جانب السعودية ضد أي تهديد لأمنها ماكرون يؤكد أن فرنسا تقف إلى جانب السعودية ضد أي تهديد لأمنها



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أكملت إطلالتها بمكياج دراماتيكي ورموش كثيفة

بلاك شاينا تتألّق في سترة سوداء مع حذاء طويل

كاليفورنيا - ريتا مهنا

نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:41 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

ميلانيا ترامب لا تختار ملابسها بشكل يتناسب مع مكانتها
العرب اليوم - ميلانيا ترامب لا تختار ملابسها بشكل يتناسب مع مكانتها

GMT 08:59 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أفضل الواجهات التي جذبت السياح في 2017
العرب اليوم - تعرف على أفضل الواجهات التي جذبت السياح في 2017

GMT 04:50 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

منزل كارين بول يجمع بين شغفها الموسيقي والديكورات العصرية
العرب اليوم - منزل كارين بول يجمع بين شغفها الموسيقي والديكورات العصرية

GMT 06:22 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

جونسون يهاجم موسكو لمحاولة تخريب الانتخابات في بريطانيا
العرب اليوم - جونسون يهاجم موسكو لمحاولة تخريب الانتخابات في بريطانيا

GMT 04:58 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

صحيفة "لوس أنغلوس تايمز" تتعرض الانتقادات من رواد "تويتر"
العرب اليوم - صحيفة "لوس أنغلوس تايمز" تتعرض الانتقادات من رواد "تويتر"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab