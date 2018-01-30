مقتل طفل متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال في المغير

استشهد الفتى ليث هيثم أبو نعيم (16 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله وكان قد اصيب مساء اليوم الثلاثاء شاب اصابة خطيرة بالراس بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله. وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، أن المواطن أصيب برصاصة في رأسه وجروحه خطيرة، وانه يتلقى العلاج في مجمع فلسطين الطبي برام الله