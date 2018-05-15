الإفتاء المصرية تعلن أن الخميس المقبل أول أيام شهر رمضان الكريم

أعلن مفتي مصر الدكتور شوقي علام، أن الخميس المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك، وحضر الحفل كلًا من المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس الجمهورية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ونقيب السادة الأشراف وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.