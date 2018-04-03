أردوغان يؤكد متفقون على وحدة الأراضي السورية وسنعمل على ذلك

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء متفقون على وحدة الأراضي السورية وسنعمل على ذلك.

وأعلن أن العلاقة مع روسيا ناجحة ومتينة وتجاوزت كل التحديات.