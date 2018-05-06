قوات الاحتلال تقتحم محافظة الخليل وتعتقل ثلاثة فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال محافظة الخليل واعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وأصابت شابًا فلسطينيًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق.

وأفاد الناشط في محافظة الخليل حمد عوض، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت آمر شمال الخليل وأطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين، مما أسفر عن إصابة الشاب محمد علي عياد عوض (25 عامًا)، بالرصاص المعدني في القدم، والعشرات بحالات اختناق.

وأضاف أن تلك القوات فتشت عددًا من منازل المواطنين في البلدة، واعتقلت الأسير المحرر حمزة محمد عزمي الخليل (21 عامًا)، وباسل جمال محمد بريغيث (20 عامًا)، ومهند بريغيث محمد بريغيث (19 عامًا).