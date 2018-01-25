يتوجه الناطق الرسمي بإسم جماعة الحوثيين "محمد عبد السلام" إلى العاصمة العُمانية، مسقط على متن طائرة عُمانية، بصحبة شخصيات من عُمان وسط أنباء عن تحركات لإحياء المفاوضات السياسية، لحل الازمة اليمنية