يتوجه الناطق الرسمي بإسم جماعة الحوثيين "محمد عبد السلام" إلى العاصمة العُمانية، مسقط على متن طائرة عُمانية، بصحبة شخصيات من عُمان وسط أنباء عن تحركات لإحياء المفاوضات السياسية، لحل الازمة اليمنية
GMT 14:12 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايرتجدد المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني ومسلحي جماعة الحوثيين في محافظة الحديدة غرب اليمن.
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GMT 11:36 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرإطلاق صاروخ بركان تو اتش الباليستي على قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض
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GMT 00:59 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرأعنف المعارك تدور حتى الان بين مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح
استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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