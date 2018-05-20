انفجار أنبوبة بوتاغاز داخل منزل في محافظة الشرقية

انفجرت أنبوبة بوتاغاز داخل منزل في كفر صقر في محافظة الشرقية، مما أسفر عن إصابة سيدتين وثلاث من بناتهن بحروق مختلفة بأنحاء الجسد. وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد المنازل بكفر صقر.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم السيطرة على الحريق، فيما أسفر الحريق عن إصابة سيدتين و3 من بناتهن بحروق مختلفة بأنحاء الجسد، وتم نقلهن إلى المستشفى العام ومستشفى ههيا للحروق في حالة حرجة لتلقى الإسعافات اللازمة. وتبين أنه أثناء قيام سيدة بمساعدة جارتها في أعمال الخبيز وبرفقتهم بناتهن الثلاث، انفجرت أسطوانة الغاز، وتحرر المحضر اللازم.