انفجار أنبوبة بوتاغاز داخل منزل في محافظة الشرقية

انفجرت أنبوبة بوتاغاز داخل منزل في كفر صقر في محافظة الشرقية، مما أسفر عن إصابة سيدتين وثلاث من بناتهن بحروق مختلفة بأنحاء الجسد. وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد المنازل بكفر صقر.
وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم السيطرة على الحريق، فيما أسفر الحريق عن إصابة سيدتين و3 من بناتهن بحروق مختلفة بأنحاء الجسد، وتم نقلهن إلى المستشفى العام ومستشفى ههيا للحروق في حالة حرجة لتلقى الإسعافات اللازمة. وتبين أنه أثناء قيام سيدة بمساعدة جارتها في أعمال الخبيز وبرفقتهم بناتهن الثلاث، انفجرت أسطوانة الغاز، وتحرر المحضر اللازم.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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