الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يصل إلى القاهرة

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى القاهرة في زيارة عمل لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

كان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.