مشرع روسي يطالب بإنهاء التعاون الفضائي مع أميركا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن العضو في مجلس الاتحاد فيكتور بونداريف، قوله إن على موسكو أن توقف التعاون الفضائي مع الولايات المتحدة لمصلحة الأمن القومي.

واقترح مشرعون اليوم فرض حظر على الواردات الأمريكية، رداً على حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على روسيا.