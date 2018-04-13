مشرع روسي يطالب بإنهاء التعاون الفضائي مع أميركا
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مشرع روسي يطالب بإنهاء التعاون الفضائي مع أميركا

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العرب اليوم - مشرع روسي يطالب بإنهاء التعاون الفضائي مع أميركا

مجلس النواب الروسي
موسكو ـ العرب اليوم

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن العضو في مجلس الاتحاد فيكتور بونداريف، قوله إن على موسكو أن توقف التعاون الفضائي مع الولايات المتحدة لمصلحة الأمن القومي.

واقترح مشرعون اليوم فرض حظر على الواردات الأمريكية، رداً على حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على روسيا.

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مشرع روسي يطالب بإنهاء التعاون الفضائي مع أميركا مشرع روسي يطالب بإنهاء التعاون الفضائي مع أميركا



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مشرع روسي يطالب بإنهاء التعاون الفضائي مع أميركا مشرع روسي يطالب بإنهاء التعاون الفضائي مع أميركا



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