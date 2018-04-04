"متحدث التحالف" قوات الجيش اليمني تتقدم في محافظة البيضاء وسط اليمن، بدعم من قوات التحالف وتم استهداف ورش تصنيع الأسلحة وزوارق مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي