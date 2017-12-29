إصابة 10 مواطنين بالاختناق خلال المواجهات مع الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
GMT 14:31 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر3 إصابات إحداها بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل
GMT 12:44 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر تجاه الشبان عند حاجز بيت إيل شمال البيرة
GMT 16:23 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات في شارع صلاح الدين عقب قمع الاحتلال لمسيرة قبل قليل
GMT 12:31 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبرشهيدان باستهداف طائرات الاحتلال دراجة نارية في قرية أم النصر شمال قطاع غزة
GMT 15:57 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرإصابات برصاص الاحتلال من بينها فتاة خلال مواجهات شرق مدينة غزة
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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