قوات الاحتلال الإسرائيلية تتوغل شمال قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، بشكل محدود شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة ، أن أربعة جرافـات عسكرية إسرائيلية توغلت شرق جباليا باتجاه الجنوب، وقامت بعمليات تجريف.