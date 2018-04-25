قوات الاحتلال الإسرائيلية تتوغل شمال قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، بشكل محدود شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة ، أن أربعة جرافـات عسكرية إسرائيلية توغلت شرق جباليا باتجاه الجنوب، وقامت بعمليات تجريف.
GMT 16:31 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانقوّات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من محافظة الضفة الغربية
GMT 16:23 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانرئيس جمهورية الجابون يصل إلى المدينة المنورة
GMT 16:21 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانالسفير الخريجي يستقبل السفير الموريتاني في تركيا
GMT 20:44 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانالرئيس الأمريكي يصف الاتفاق النووي مع إيران بأنه غير مقبول
GMT 20:40 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانالأمن التونسي يلقي القبض على عناصر متطرفة
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
أرسل تعليقك