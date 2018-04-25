السفير الخريجي يستقبل السفير الموريتاني في تركيا

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي, في مكتبه بمقر السفارة في أنقرة أمس، السفير الموريتاني في تركيا محمد أحمد الحويرثي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.