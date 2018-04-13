قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تبحث المشاركة في عمل عسكري محتمل في سوريا، رغم احتمال استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيماوية محظورة.
GMT 16:39 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانمقتل شاب برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة
GMT 16:29 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانالدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان
GMT 16:05 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانالقبض على 3 عناصر إرهابية في سوسة وسليانة
GMT 16:04 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانأكثر من 500 مصاب في جمعة "حرق علم إسرائيل"
GMT 16:02 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانالصحة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لحماية طواقمها خلال مواجهات غزة
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
أرسل تعليقك