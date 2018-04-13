قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تبحث المشاركة في عمل عسكري محتمل في سوريا، رغم احتمال استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيماوية محظورة.