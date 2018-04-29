ميليشيات الحوثي الانقلابية تقصف مناطق آهلة بالسكان في ثلاث ‏مديريات

قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بشكل ‏عشوائي قرى آهلة بالسكان في ثلاث مديريات ‏بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.‏

وقالت مصادر محلية، إن الميليشيا المتمردة قصفت ‏بصواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏الدبابات تجمعات سكانية ‏في مديريات ‏القريشية والزاهر وردمان.‏

‏ ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية عن ‏المصادر قولها إن الميليشيا المتمركزة في ‏منطقة ‏الثعالب بمديرية قيفة قصفت قرية ذي كالب ‏بمديرية ‏القريشية ، كما اعتدت من مواقع ‏تمركزها في منطقة ‏كيدان بالقصف تجمعات سكانية في ‏قرى المحصن ‏بمديرية الزاهر مستخدمة قذائف بي ام ‏بي.‏

وأضافت المصادر أن الميليشيا الانقلابية قصفت ‏بصواريخ ‏الكاتيوشا منطقة العلاو بمديرية ردمان آل ‏عواض ، ‏وذلك من مواقع تمركزها بمنطقة الوهبية ‏بمديرية ‏السوادية .‏

ولم ترد معلومات حول الآثار التي خلقها ‏القصف ‏الحوثي على تلك التجمعات السكانية.‏

وتواصل الميليشيا الانقلابية انتهاكاتها المتكررة وقصفها ‏العشوائي على منازل السكان واستهداف المدنيين في ‏القرى السكنية بمختلف أنواع الأسلحة وبشكل شبه ‏يومي في مناطق متفرقة من محافظة البيضاء .‏