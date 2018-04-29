ميليشيات الحوثي الانقلابية تقصف مناطق آهلة بالسكان في ثلاث ‏مديريات

قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بشكل عشوائي قرى آهلة بالسكان في ثلاث مديريات بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن الميليشيا المتمردة قصفت بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات تجمعات سكانية في مديريات القريشية والزاهر وردمان.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية عن المصادر قولها إن الميليشيا المتمركزة في منطقة الثعالب بمديرية قيفة قصفت قرية ذي كالب بمديرية القريشية ، كما اعتدت من مواقع تمركزها في منطقة كيدان بالقصف تجمعات سكانية في قرى المحصن بمديرية الزاهر مستخدمة قذائف بي ام بي.
وأضافت المصادر أن الميليشيا الانقلابية قصفت بصواريخ الكاتيوشا منطقة العلاو بمديرية ردمان آل عواض ، وذلك من مواقع تمركزها بمنطقة الوهبية بمديرية السوادية .
ولم ترد معلومات حول الآثار التي خلقها القصف الحوثي على تلك التجمعات السكانية.
وتواصل الميليشيا الانقلابية انتهاكاتها المتكررة وقصفها العشوائي على منازل السكان واستهداف المدنيين في القرى السكنية بمختلف أنواع الأسلحة وبشكل شبه يومي في مناطق متفرقة من محافظة البيضاء .
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