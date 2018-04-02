الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد لم يخب رهاني على المصريين

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين خلال كلمته إن كل التحديات والمشكلات التى اقتحمناها وكل الأزمات التى عبرناها كان السر في تحقيق الانتصار عليها هو الرهان الصادق على عبقرية الشعب، وثراء خلفيته الحضارية والثقافية، وتاريخه الممتد لامتداد الحضارة، ولم يخب رهانى على المصريين يوما، ولم يخذلنى حماسهم وتجردهم.