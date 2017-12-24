إسرائيل تتجه نحو المصادقة على 300 ألف وحدة استيطانية في القدس

أفادت الأنباء بأن اسرائيل تتجه نحو المصادقة على 300 ألف وحدة استيطانية في القدس وضواحيها
GMT 16:44 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرمندوب المالديف يعلن أن القرارات الأميركية بشأن القدس تنتهك القانون الدولي ونحن نناشد اسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967
GMT 20:22 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرالأمير علي بن الحسين يطالب اطلاق سراح عهد التميمي
GMT 17:02 2017 الأربعاء ,06 كانون الأول / ديسمبر"جوجل" يعتمد رسمياً القدس عاصمة اسرائيل قبيل الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية إليها
GMT 11:48 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبرالرئيس اللبناني ميشال عون يؤكد أن اسرائيل تمعن في خرق القرار 1701 وتتجاهل الدعوات للتقيد به
GMT 11:00 2017 الثلاثاء ,19 أيلول / سبتمبرالجيش الاسرائيلي يعلن اسقاط طائرة دون طيار فوق صفد شمال اسرائيل
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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