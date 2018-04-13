حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أي "عمل متهور وخطير" في سوريا قد يترك "تداعيات لا يمكن توقعها"، وذلك بعد تهديد الغربيين برد عسكري على هجوم كيماوي مفترض.