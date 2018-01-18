قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة بالمكعبات الإسمنتية
GMT 17:17 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرالاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية في بلدة بيت فوريك قضاء نابلس قبل قليل
GMT 14:16 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرالاحتلال يقتحم قرية العيسوية في مدينة القدس ويوزع اخطارات هدم على منشآت فيها
GMT 12:26 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم عددًا من المحلات التجارية في بلدة دير سامت غرب الخليل قبل قليل
GMT 15:31 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز "الكونتينر" شرق القدس المحتلة، قبل قليل
GMT 15:05 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرانتشار كبير لقوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة جيوس حيث تدور مواجهات مع الشبان
جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
أرسل تعليقك