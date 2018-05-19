.مظاهرة في إيطاليا رفضًا لجرائم الاحتلال وتضامناً مع الشعب الفلسطيني
GMT 15:45 2018 السبت ,19 أيار / مايوقوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخًا بالستيًا أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه خميس مشيط
GMT 15:37 2018 السبت ,19 أيار / مايوإصابة شاب بجروح عقب سقوطه خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية اليوم.
GMT 14:24 2018 السبت ,19 أيار / مايوتظاهرة في ملبورن الأسترالية للتنديد بمجزرة الاحتلال في غزة
GMT 14:09 2018 السبت ,19 أيار / مايومقتل شخصين في إطلاق نار في مدينة ألمانية واعتقال المنفذ
GMT 13:41 2018 السبت ,19 أيار / مايواندلاع حريق في حقول القمح بكيبوتس "مفلاسيم" شرق جباليا شمال قطاع غزة، عقب استهدافها بطائرة ورقية حارقة.
ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
أرسل تعليقك