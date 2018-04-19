قصف مدفعي مستمر لقوات الجيش يستهدف مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي الانقلابية في شعب فضحه وبلاد ال عواض ومفرق وعاله في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، وسط اليمن .