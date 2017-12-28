أنباء عن إصابة 3 جنود في إنفجار عبوة ناسفة في العريش

أعلنت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر أمني، أنباء عن إصابة 3 جنود في إنفجار عبوة ناسفة بمدرعة شرطة وسط العريش بمحافظة شمال سيناء اليوم الخميس.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ) إنه تم نقل الجنود إلى مستشفى العريش العسكري.

وأشار المصدر إلى وصول قوات كبيرة من الجيش والشرطة، وتم إغلاق المنطقة والشوارع الرئيسية في العريش.