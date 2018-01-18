شيخ الأزهر يعلن أن القرارات الأميركية تفتقد إلى الشرعية

أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال البيان الختامي لمؤتمر نصرة القدس أن القرارات الأميركية تفتقد إلى الشرعية وسوف يغذي التطرف العنيف إذا لم يتم التراجع عنه فورًا.
وأكد أن المؤتمر يدعو إلى التحرك السريع لوقف تنفيذ قرار الإدارة الأميركية.
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جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
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