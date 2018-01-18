شيخ الأزهر يعلن أن القرارات الأميركية تفتقد إلى الشرعية

أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال البيان الختامي لمؤتمر نصرة القدس أن القرارات الأميركية تفتقد إلى الشرعية وسوف يغذي التطرف العنيف إذا لم يتم التراجع عنه فورًا.

وأكد أن المؤتمر يدعو إلى التحرك السريع لوقف تنفيذ قرار الإدارة الأميركية.