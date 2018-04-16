ماي تؤكد لم نشارك في الضربة على النظام السوري لتلبية طلب الرئيس ترامب فقط

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ألم نشارك في الضربة على النظام السوري لتلبية طلب الرئيس ترامب فقط.

وأعلنت أن الضربة كانت مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة.