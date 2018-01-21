مقتل خمسة خبراء في زراعة الألغام البحرية تابعين لمليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني أثناء محاولتهم زراعة ألغام بالقرب من خط الملاحة الدولي المحاذي لمديرية ميدي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.