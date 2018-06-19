السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي في اتجاه خميس مشيط
GMT 16:54 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوقائد اللواء الأول عمالقة العميد رائد الحبهي يؤكد السيطرة التامة على مطار الحديدة
GMT 14:53 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوانهيار خزان نفط في ميناء راس لانوف الليبي بسبب معارك الهلال النفطي
GMT 14:30 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوالجيش اليمني يقتحم وسط مدينة الحديدة
GMT 14:28 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي تقصف بيوت المواطنين في الحديدة
GMT 13:53 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوقصف لطيران التحالف والبوارج لفلول الميليشيات في الحديدة
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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