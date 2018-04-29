شكري يعلن نتعامل مع ملف سد النهضة وفقا لنتائج اجتماع رؤوساء مصر والسودان وإثيوبيا

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري نتعامل مع ملف سد النهضة وفقا لنتائج اجتماع رؤوساء مصر والسودان وإثيوبيا.

وصرح أن اللجنة الفنية لسد النهضة ستجتمع في 4 مايو المقبل