قوات الجيش اليمني تصل إلى مشارف مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن
آخر تحديث GMT20:53:54
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

قوات الجيش اليمني تصل إلى مشارف مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن

العرب اليوم -

العرب اليوم - قوات الجيش اليمني تصل إلى مشارف مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن

قوات الجيش اليمني
صنعاء- خالد عبدالواحد

 وصلت قوات الجيش اليمني  إلى مشارف مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن وتسيطر على خط حيس المؤدي الى مدينة تعز جنوبي البلاد . 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قوات الجيش اليمني تصل إلى مشارف مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن قوات الجيش اليمني تصل إلى مشارف مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن



أخبار ذات صلة

GMT 07:24 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

قوات الجيش اليمني تستعيد السيطرة على جبل القرن الاستراتيجي جنوب غرب مديرية القبيطة بمحافظة لحج جنوبي اليمن.
العرب اليوم - قوات الجيش اليمني تستعيد السيطرة على جبل القرن الاستراتيجي جنوب غرب مديرية القبيطة بمحافظة لحج جنوبي اليمن.

GMT 10:13 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

قوات الجيش اليمني تسيطر على سوق اليتمة في محافظة الجوف بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين
العرب اليوم - قوات الجيش اليمني تسيطر على سوق اليتمة في محافظة الجوف بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين

GMT 18:35 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

قوات الجيش اليمني تقتحم أخر تبة في جبال قطبين شرقي صنعاء شمال اليمن
العرب اليوم - قوات الجيش اليمني تقتحم أخر تبة في جبال قطبين شرقي صنعاء شمال اليمن

GMT 09:37 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

تجدد المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي في جبهة الأقروض شرق مدينة تعز جنوب اليمن.
العرب اليوم - تجدد المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي في جبهة الأقروض شرق مدينة تعز جنوب اليمن.

GMT 19:20 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبر

اختفاء عشرات النقاط الأمنية للمليشيات الحوثية في عدة مناطق بالعاصمة صنعاء، شمال اليمن اثر سحبهم للجبهات بعد مصرع وأسر المئات منهم على أيدي قوات الجيش اليمني.
العرب اليوم - اختفاء عشرات النقاط الأمنية للمليشيات الحوثية في عدة مناطق بالعاصمة صنعاء، شمال اليمن اثر سحبهم للجبهات بعد مصرع وأسر المئات منهم على أيدي قوات الجيش اليمني.

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قوات الجيش اليمني تصل إلى مشارف مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن قوات الجيش اليمني تصل إلى مشارف مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بسروال حريري وبلوزة قصيرة ومكياج ناعم

هيلي ستاينفيلد تلفت الأنظار في حدث "لوس أنجلوس"

نيويورك ـ مادلين سعادة

ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:06 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

واندلر يشتهر بتصميماته الرائعة من الحقائب الجلدية
العرب اليوم - واندلر يشتهر بتصميماته الرائعة من الحقائب الجلدية

GMT 02:04 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

جزر هاواي ضمن أفضل 10 عطلات فاخرة في 2018
العرب اليوم - جزر هاواي ضمن أفضل 10 عطلات فاخرة في 2018

GMT 05:41 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

إضافة اللوحات المطبوعة إلى الحائط يعد فكرة مميزة
العرب اليوم - إضافة اللوحات المطبوعة إلى الحائط يعد فكرة مميزة

GMT 05:21 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

ميلانيا ترامب تسرق الأضواء في ليلة رأس السنة الميلادية
العرب اليوم - ميلانيا ترامب تسرق الأضواء في ليلة رأس السنة الميلادية

GMT 01:07 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

الرئيس ترامب يعتبر أنّ "زمن التغيير" قد حان في إيران
العرب اليوم - الرئيس ترامب يعتبر أنّ "زمن التغيير" قد حان في إيران

GMT 09:07 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبر

خبيرة أزياء تكشف أحدث اتجاهات الموضة في عام 2018
العرب اليوم - خبيرة أزياء تكشف أحدث اتجاهات الموضة في عام 2018

GMT 07:39 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

روميش رانغاناثان يوصي بتجربة طعام سريلانكا بأصنافه
العرب اليوم - روميش رانغاناثان يوصي بتجربة طعام سريلانكا بأصنافه

GMT 02:03 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

غادة إبراهيم تطلق تصميمها لديكور متكامل للاحتفال بالكريسماس
العرب اليوم - غادة إبراهيم تطلق تصميمها لديكور متكامل للاحتفال بالكريسماس

GMT 18:17 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

ايمانويل ماكرون يحوّل الغموض إلى سياسات داخلية وخارجية
العرب اليوم - ايمانويل ماكرون يحوّل الغموض إلى سياسات داخلية وخارجية

GMT 02:10 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

سبيلبيرغ يكشف عن عالم الصحافة السياسية في "ذا بوست"
العرب اليوم - سبيلبيرغ يكشف عن عالم الصحافة السياسية في "ذا بوست"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 13:07 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين
العرب اليوم - السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين

GMT 20:49 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه
العرب اليوم - إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 00:04 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
العرب اليوم - الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab