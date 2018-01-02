قوات الجيش اليمني تصل إلى مشارف مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن

وصلت قوات الجيش اليمني إلى مشارف مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن وتسيطر على خط حيس المؤدي الى مدينة تعز جنوبي البلاد .
GMT 07:24 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تستعيد السيطرة على جبل القرن الاستراتيجي جنوب غرب مديرية القبيطة بمحافظة لحج جنوبي اليمن.
GMT 10:13 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تسيطر على سوق اليتمة في محافظة الجوف بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين
GMT 18:35 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تقتحم أخر تبة في جبال قطبين شرقي صنعاء شمال اليمن
GMT 09:37 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرتجدد المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي في جبهة الأقروض شرق مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 19:20 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبراختفاء عشرات النقاط الأمنية للمليشيات الحوثية في عدة مناطق بالعاصمة صنعاء، شمال اليمن اثر سحبهم للجبهات بعد مصرع وأسر المئات منهم على أيدي قوات الجيش اليمني.
ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي
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