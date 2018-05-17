المالكي يطالب بقطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يصرح "نرى ضرورة قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، ونخشى من إقدام دول جديدة على هذه الخطوة ومن ارتكاب الاحتلال مجزرة أخرى في غزة".