الجبير يؤكد أن الحوثيون يعرقلون الحل السياسي في اليمن

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الثلاثاء أن الحوثيون يعرقلون الحل السياسي في اليمن.

وأكد أن السعودية لم ترغب في الحرب في اليمن بل فرضها انقلاب الحوثيين .