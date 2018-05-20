الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدخل المستشفى للمرة الثالثة خلال أسبوع

دخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، البالغ من العمر 82 عاما، أحد المستشفيات في الضفة الغربية الأحد، كما قال مسؤولي فلسطيني من دون أي يعطي أي تفاصيل. وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها عباس المستشفى في غضون أسبوع.

أفاد مسؤول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس، البالغ من العمر 82 عاما، دخل أحد المستشفيات في الضفة الغربية لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها عباس المستشفى في غضون أسبوع. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس خضع لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى يوم الثلاثاء ثم خرج بعد ذلك بعدة ساعات لكنه دخل إلى المستشفى مرة ثانية يوم الجمعة.

وقال مسؤول فلسطيني في رام الله إن عباس عاد إلى المستشفى في وقت لاحق الأحد بسبب ارتفاع درجة حرارته وبناء على نصيحة الأطباء. فيما أصدرت وكالة الأنباء الفلسطينية بيانين أولهما بعد منتصف ليل السبت وجاء فيه أن عباس أجرى "مراجعة للعملية التي أجراها في الأذن الوسطى قبل عدة أيام بالمستشفى الاستشاري في رام الله. وتبين بعد الانتهاء من الفحوصات أن النتائج ممتازة".

وبعد ظهر اليوم نقلت الوكالة عن المدير الطبي للمستشفى الاستشاري سعيد سراحنة قوله إن نتائج الفحوص الطبية التي أجراها عباس اليوم "جيدة" وإن حالته الصحية "مطمئنة".

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه إن ارتفاع درجة حرارة عباس ربما تكون نتيجة عدم إتمام شفائه من التهاب الأذن.

ويذكر أنه في فبراير/ شباط دخل عباس مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية أثناء زيارته للإدلاء بكلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وتولى عباس منصبه بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004. وخاض عباس محادثات السلام مع إسرائيل برعاية أمريكية لكن المفاوضات توقفت عام 2014.

كما يتولى عباس رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعيد انتخابه لهذا المنصب في الرابع من الشهر الجاري.