الأسد يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الأدباء العرب

أكد الرئيس بشار الأسد لا يمكن فهم الأزمات والحروب التي تتعرض لها بعض الدول العربية بمعزل عن فهم مشكلة الفكر العربي، ويجب خلق حالة من الوقاية الفكرية لدى المجتمعات العربية وهذا يتطلب وجود فكر تجديدي وحوار منهجي بين المثقفين العرب لوضع الأولويات الملحة للنهوض ثم التواصل المستمر مع الناس.
وأشار الأسد خلال استقباله اليوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني في دمشق رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، إلى أنّ الأجيال الجديدة ذهبت إما باتجاه التطرف أو التغرب، وهنا يأتي دور المثقف لأن المقاومة الحقيقية هي أولاً فكرية عبر مقاومة إلغاء الهوية والانتماء، والفكر كان عاملاُ من عوامل صمود السوريين لأن الحرب التي شنت على سورية هي حرب فكرية وإعلامية.
GMT 15:37 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرالرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 1 للعام 2018 القاضي بتسمية كل من السادة العماد علي عبد الله أيوب وزيراً للدفاع، محمد مازن علي يوسف وزيراً للصناعة، عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام
GMT 09:56 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبربوتين يبلغ الأسد أن روسيا ستواصل مساعدة سورية في الحفاظ على سيادتها
GMT 12:05 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التركي يؤكد أن بشار الأسد ليس جزءًا من الحل في سوريا
GMT 17:16 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرقوات سورية الديمقراطية تؤكد أن الأسد مسؤول عن دخول المتطرفين إلى البلاد
GMT 12:15 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرالأسد يؤكد أن التركيز على "داعش" وحدها هو تشتيت للأنظار
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
أرسل تعليقك