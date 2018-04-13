نيكي هايلي يؤكد أن الأسد استعمل السلاح الكيماوي 50 مرة على الأقل وهناك تقديرات تصل إلى 200 مرة

أكدت المندوبة الأميركية نيكي هايلي اليوم الجمعة خلال جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الأزمة في سورية أن الأسد استعمل السلاح الكيماوي 50 مرة على الأقل وهناك تقديرات تصل إلى 200 مرة.