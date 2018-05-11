شهيدان و3 إصابات بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي المعادي بحلب

استشهد مدنيان وأصيب 3 آخرون بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الارهابية في حي المعادي بمدينة حلب.
وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب في تصريح لمراسل سانا بأن عبوة ناسفة زرعتها التنظيمات الإرهابية في أحد المنازل قبيل اندحارها من حي المعادي انفجرت ما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح.
وأصيب في الرابع من الشهر الجاري 3 مدنيين بجروح ووقعت أضرار مادية بالممتلكات نتيجة استهداف المجموعات الإرهابية المنتشرة في جمعية الزهراء بقذيفة صاروخية حي الشهباء بمدينة حلب.
وتعمد التنظيمات الإرهابية إلى زرع الالغام والعبوات الناسفة ضمن الجادات السكنية ومداخل الأحياء والمنازل قبيل اندحارها تحت ضربات الجيش العربي السوري لإيقاع أكبر الخسائر بحق المدنيين وتدمير ممتلكاتهم وترويعهم ومنعهم من ممارسة أعمالهم اليومية ما يتسبب باستشهاد وإصابة عدد منهم أثناء انفجارها.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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