شهيدان و3 إصابات بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي المعادي بحلب

استشهد مدنيان وأصيب 3 آخرون بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الارهابية في حي المعادي بمدينة حلب.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب في تصريح لمراسل سانا بأن عبوة ناسفة زرعتها التنظيمات الإرهابية في أحد المنازل قبيل اندحارها من حي المعادي انفجرت ما أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأصيب في الرابع من الشهر الجاري 3 مدنيين بجروح ووقعت أضرار مادية بالممتلكات نتيجة استهداف المجموعات الإرهابية المنتشرة في جمعية الزهراء بقذيفة صاروخية حي الشهباء بمدينة حلب.

وتعمد التنظيمات الإرهابية إلى زرع الالغام والعبوات الناسفة ضمن الجادات السكنية ومداخل الأحياء والمنازل قبيل اندحارها تحت ضربات الجيش العربي السوري لإيقاع أكبر الخسائر بحق المدنيين وتدمير ممتلكاتهم وترويعهم ومنعهم من ممارسة أعمالهم اليومية ما يتسبب باستشهاد وإصابة عدد منهم أثناء انفجارها.