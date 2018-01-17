طلاب اليونان يحتجون أمام القنصلية الأميركية لاستمرار احتجاز عهد التميمي

احتج طلاب جامعة ثيسالونيكي اليونانية أمام القنصلية الأميركية فى مدينة ثيسالونيكى على استمرار احتجاز الفتاة الفلسطينية عهد التميمى (16 عامًا) الذى تنتظر محاكمتها فى إسرائيل بتهمة ضرب جنديين إسرائيليين فى قريتها.