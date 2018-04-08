ترامب يعلن أن روسيا وإيران يتحملون مسؤولية دعم الأسد وسيدفعون ثمنًا باهظًا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد أن الرئيس بوتين وروسيا وإيران يتحملون مسؤولية دعم نظام الأسد وسيدفعون ثمنَا باهظَا
GMT 15:41 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانالاتحاد الأوروبي يحمل نظام الأسد المسؤولية عن هجوم دوما ويدعو إلى رد دولي على الهجوم الكيماوي في سورية
GMT 15:10 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانفريق الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي يعقد اجتماعًا مساء الأحد لبحث الرد على هجوم دوما الكيمياوي
GMT 13:55 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانمدفعية الجيش تستهدف تجمعات ومواقع متفرقة للانقلابيين بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب شرقي البلاد، ومقتل أكثر من 20 عنصرًا من مسلحي جماعة الحوثيين.
GMT 13:24 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانترامب يؤكد أن لو التزم أوباما بالخط الأحمر الذي رسمه لانتهت الكارثة في سورية منذ زمن طويل ولأصبح الأسد من الماضي
GMT 13:17 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانترامب يؤكد أن ما حدث في دوما كارثة إنسانية أخرى ليس لها أي مبرر على الإطلاق
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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