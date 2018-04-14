الأردن يجدد دعمه للحل السياسي في سوريا

جدد الأردن اليوم ، التأكيد على موقفه الثابت الداعي والداعم لحل الأزمة السورية سياسيا ً.وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني ، إن الحل السياسي هو السبيل والمخرج الوحيد للازمة السورية ، بما يضمن استقرار سوريا ووحدة أراضيها وأمن شعبها.

وأضاف المومني في بيان صحفي ، أن " الحل السياسي يحفظ وحدة الشعب السوري الشقيق ويعيد الأمن والاستقرار لسوريا"، لافتاً إلى أن " استمرار العنف فيها يؤدي إلى المزيد من العنف واستمرار الصراع والقتال والدمار والتشريد الذي ضحيته الشعب السوري الشقيق".