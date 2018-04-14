مقتل طفلة باكستانية بنيران القوات الهندية عبر الخط الفاصل في كشمير

لقيت طفلة باكستانية مصرعها وأصيب طفل آخر، إثر سقوط قذيفة أطلقتها القوات الهندية على منزل في الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وفقاً لما أعلنه مسؤولون باكستانيون اليوم .
وأوضح المسؤولون أن القوات الهندية أطلقت النار دون مبرر على مناطق مأهولة بالسكان في قطاع "نكيال" الحدودي الواقع على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة طفل وتضرر عدداً من المنازل.
من جانبه أوضح الجيش الباكستاني أن قواته ردت على النيران الهندية بإطلاق النار بالمثل لإجبارها على وقف إطلاق النار على المدنيين.
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