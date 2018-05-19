تظاهرة في ملبورن الأسترالية للتنديد بمجزرة الاحتلال في غزة

شهدت مدينة ملبورن الأسترالية اليوم السبت، تظاهرة للتنديد بمجزرة غزة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني الاثنين الماضي.

وشارك عدد كبير من الأستراليين الذين ينتمون إلى أعراق مختلفة في التظاهرة التي نظمتها مجموعة "التضامن الأسترالي الفلسطيني" (منظمة مجتمع مدني) أمام مكتبة الولاية وسط ملبورن.