المجلس الوطني الفلسطيني يدعو لإحالة ملف الأسرى للجنائية الدولية

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، لتحويل ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب استمرارها في إجراءاتها التعسفية بحقهم.

وقال المجلس في بيان له، إنه "يطالب بسرعة تحويل ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على جرائمها بحقهم".